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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

17.11.2021 14:33
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Yasin Okumuş, Pınar ElmaKuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)Setler: 25-20, 25-21, 25-23Süre: 85 dakika...

Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)

Setler: 25-20, 25-21, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 30, 29)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Kuzeyboru seyircisi önünde Vakıfbank'ı 3-0 yendi.

Yasemin Yıldırım, Kübra Çalışkan, Hande Korkut, Ayça Aykaç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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