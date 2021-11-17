Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)
Setler: 25-20, 25-21, 25-23
Süre: 85 dakika (26, 30, 29)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Kuzeyboru seyircisi önünde Vakıfbank'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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