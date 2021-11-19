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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.11.2021 23:26
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluSarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Naz Şimşek, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Ada Germen, Sezen Keşkekoğlu, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Tuna Aybüke Çetinay)Türk Hava...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Naz Şimşek, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Ada Germen, Sezen Keşkekoğlu, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Tuna Aybüke Çetinay)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Rabadzhieva, Janset Cemre Erkul, Carlini (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk)

Setler: 11-25, 27-25, 14-25, 25-20, 6-15

Süre: 139 dakika (26, 41, 25, 32, 15)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Türk Hava Yolları, Aslı Kalaç, voleybol, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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