Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman
Karayolları: Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz)
Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Hande Baladın, Merve Atlıer)
Setler: 25-23, 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 116 dakika (26, 26, 34, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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