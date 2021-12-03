Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Engin DumanKarayolları: Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz)Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin...

Salon: TVF Başkent Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman Karayolları: Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz) Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Hande Baladın, Merve Atlıer) Setler: 25-23, 19-25, 23-25, 20-25 Süre: 116 dakika (26, 26, 34, 30) Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

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