Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)
Kuzeyboru: Fulden Ural, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Alesia, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyazldız)
Setler: 17-25, 17-25, 17-25
Süre: 75 dakika (27, 22, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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