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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

04.12.2021 17:18
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan ErolNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)Kuzeyboru: Fulden Ural, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Alesia, Mitchem, Hande Korkut,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)

Kuzeyboru: Fulden Ural, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Alesia, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyazldız)

Setler: 17-25, 17-25, 17-25

Süre: 75 dakika (27, 22, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Hande Korkut, Çağla Akın, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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