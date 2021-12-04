Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan ErolNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)Kuzeyboru: Fulden Ural, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Alesia, Mitchem, Hande Korkut,...

Salon: TVF Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sobolska, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın (Buse Kayacan, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara) Kuzeyboru: Fulden Ural, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Alesia, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyazldız) Setler: 17-25, 17-25, 17-25 Süre: 75 dakika (27, 22, 26) Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

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