Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ezgi Akyaldız, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Vanjak, Hande Korkut, Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran)
Setler: 25-14, 25-21, 25-9
Süre: 67 dakika (22, 25, 20)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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