Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Esat Danzili
Yeşilyurt: Strumilo, Ceren Sulbiye Yılmaz, Kelsey, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Ceren Yılmaz, Neslişah Akar, Duru Aksu, Tuana Köse)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Janset Erkul, Polen Ünver, Orthmann, Dixon, İrem Çor (Ceren Önal, Ada Germen, Mehtap Öztunalı)
Setler: 12-25, 15-25, 14-25
Süre: 62 dakika (18, 23, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor