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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

12.02.2022 14:40
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülVakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Fulden Ural, Sudenaz Uzun, Melis Durul, Aslı Tecimer,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Fulden Ural, Sudenaz Uzun, Melis Durul, Aslı Tecimer, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Defne Başyolcu, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Dumcheva)

Setler: 25-15, 25-17, 25-20

Süre: 71 dakika (20, 25, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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