Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Moksri, Begüm Hepkaptan, Kongyet, Crncevic, Büşra Kılıçlı, (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam)
Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Ece Kozdere, Yelyzaveta)
Setler: 25-18, 25-20, 25-21
Süre: 82 dakika (25, 30, 27)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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