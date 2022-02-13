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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.02.2022 17:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluSarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Moksri, Begüm Hepkaptan, Kongyet, Crncevic, Büşra Kılıçlı, (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam)Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Moksri, Begüm Hepkaptan, Kongyet, Crncevic, Büşra Kılıçlı, (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam)

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Ece Kozdere, Yelyzaveta)

Setler: 25-18, 25-20, 25-21

Süre: 82 dakika (25, 30, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Büşra Kılıçlı, Güven Ece, Sarıyer, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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