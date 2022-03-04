Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Metin Korkut
Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Ecem Aknam, Hanife Nur Özaydınlı, Sezen Keskekoğlu)
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Merve Çepni, Melek Erpin Erbuğa, Seda Menekşe)
Setler: 27-29, 25-21, 25-17, 22-25, 16-14
Süre: 143 dakika (34, 31, 28, 28, 22)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, Mert Grup Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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