Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

12.03.2022 16:58
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon)Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Pelin Eroktay...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon)

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Pelin Eroktay (Gülce Güçtekin, Adlin Kaymaz, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 25-21, 25-17, 25-15

Süre: 84 dakika (30, 29, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Burhan Felek, Aslı Kalaç, Sarıyer, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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