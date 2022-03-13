Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Aksaray
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Doğan Sevincelli
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Hande Korkut, Elif Boran)
Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Gülçin Doğan, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-17, 23-25, 22-25, 25-13, 12-15
Süre: 130 dakika (24, 30, 31, 25, 20)
Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Karayolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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