Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.03.2022 19:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Hüseyin Okumuş, Doğan SevincelliKuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Hande Korkut, Elif Boran)Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin...

Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Doğan Sevincelli

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Hande Korkut, Elif Boran)

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Gülçin Doğan, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-17, 23-25, 22-25, 25-13, 12-15

Süre: 130 dakika (24, 30, 31, 25, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Karayolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

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Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Ceyhan, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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