Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.03.2022 15:21
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Koşar, Engin DumanKarayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Selin Navruz, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardeş, Gizem Mısra Aşçı)Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Koşar, Engin Duman

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Selin Navruz, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardeş, Gizem Mısra Aşçı)

Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Ceren Yılmaz, Duru Aksu, Burcu Yönder, Neslişah Akar, Nilsu Sen)

Setler: 25-11, 25-14, 23-25, 25-13

Süre: 92 dakika (21, 22, 28, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Karayolları, sahasında konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Fatmanur Yılmaz, Yeşilyurt, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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