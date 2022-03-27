Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.03.2022 18:54
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Recep Karakoç, Aylin TurnaoğluYeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Kalsey (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Şen)Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Kambur, Ceren Baysal, Calderon, Samadeva, Kharchenko (Özlem Güven, Çağla...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Yeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Kalsey (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Şen)

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Kambur, Ceren Baysal, Calderon, Samadeva, Kharchenko (Özlem Güven, Çağla Salih, Haclickova)

Setler: 15-25, 21-25, 25-18, 11-25

Süre: 92 dakika (21, 27, 24, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Bolu Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

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Burcu Şentürk, Recep Karakoç, Burhan Felek, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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