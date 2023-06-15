Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde - Son Dakika
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Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde

15.06.2023 17:49

Voleybolcu Zehra Güneş'in havuzdan paylaştığı bikinili pozlarında cildindeki güneş yanıkları dikkat çekti. Takipçileri, "Keşke güneş kremi sürseydin" yorumlarıyla Güneş'i uyardı.

Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken voleybolcu Zehra Güneş, son olarak havuzdan paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Güneş'in paylaştığı fotoğraflarda cildindeki güneş yanıkları dikkat çekti.

"KEŞKE GÜNEŞ KREMİ SÜRSEYDİN"

Vakıfbank SK formasını terleten, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduran Zehra Güneş'in fotoğraflarını gören takipçileri "Keşke güneş kremi sürseydin" demekten kendini alamadı.

İşte Zehra Güneş'in o pozları;

Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki fark eden herkes aynı yorumu yaptı
Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki fark eden herkes aynı yorumu yaptı
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Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde - Son Dakika
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