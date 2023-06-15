Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde

Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken voleybolcu Zehra Güneş, son olarak havuzdan paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Güneş'in paylaştığı fotoğraflarda cildindeki güneş yanıkları dikkat çekti.
Vakıfbank SK formasını terleten, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduran Zehra Güneş'in fotoğraflarını gören takipçileri "Keşke güneş kremi sürseydin" demekten kendini alamadı.
İşte Zehra Güneş'in o pozları;
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