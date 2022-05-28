Voleybolda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları TRT'de

Kadın ve Erkek Milli takımlarının Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki maçları canlı yayınla TRT ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası, Kadınlar Milletler Ligi, FIVB Erkekler Challenger Kupası ve CEV Erkekler Altın Ligi canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

Sultanlar, şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek

Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 8'li finallere doğrudan katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek. Kadınlar Voleybol Milletler Ligi; 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde çeyrek, 16 Temmuz yarı final ile 17 Temmuz 2022'de oynanacak üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

Organizasyon tarihinin en başarılı ülkesi

Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ise Filenin Efeleri şampiyonluk mücadelesi verecek. 28-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenecek olan FIVB Erkekler Challenger Kupası'nda Ay-yıldızlılar şampiyonluk mücadelesi verecek. Son iki organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Erkekler Altın Ligi'nin şampiyonu olmak için hazırlanıyor. Turnuvada bugüne kadar kazandığı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı ülkesi olan Türkiye, 25 - 12 Haziran tarihleri arasında grup maçlarını oynayacak. Grupta ilk sırada yer alan takım, 18 - 19 Haziran'da Hırvatistan'da oynanacak 4'lü finale katılmaya hak kazanacak. - İSTANBUL