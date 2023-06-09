Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çalışma arkadaşı Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı. Demirel'in mezuniyet töreninde genç kızı yalnız bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.
İşte Volkan Demirel'in katıldığı mezuniyet töreninden bazı kareler;
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel'den büyük vefa! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızını özel gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika