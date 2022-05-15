Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar

15.05.2022 19:52
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a oynattı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

Szalai kadroda

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı.

Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.

Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, saatler öncesinden stat çevresinde toplanırken, maç öncesinde takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Altay Bayındır, "Dalya" dedi

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında "Dalya" dedi.

Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki kalecisi, tüm kulvarlarda 100. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika


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