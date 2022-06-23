WRC'de bu yıl sürücüler klasmanında 120 puanla zirvede bulunan Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera, İsveç , Hırvatistan ve Portekiz olmak üzere üç etapta zafere ulaştı. Monte Carlo Rallisi'ni M-Sport Ford 'dan Fransız Sebastien Loeb, İtalya Rallisi'ni ise Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak??????? kazandı.

Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı - Son Dakika

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