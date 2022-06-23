WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı - Son Dakika
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WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı

23.06.2022 13:36
WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 6. ayağı başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 6. ayağı başladı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin ev sahipliği yaptığı ralli, 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek.

Sürücüler, ilk gün özel etabın geçildiği yarış boyunca 363,44 kilometre mesafe katedecek. Dört gün sürecek ralli, 26 Haziran Pazar günü sona erecek.

WRC'de bu yıl sürücüler klasmanında 120 puanla zirvede bulunan Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera, İsveç, Hırvatistan ve Portekiz olmak üzere üç etapta zafere ulaştı. Monte Carlo Rallisi'ni M-Sport Ford'dan Fransız Sebastien Loeb, İtalya Rallisi'ni ise Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak??????? kazandı.

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Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı - Son Dakika
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