Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti - Son Dakika
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Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

03.03.2022 21:28
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre WT Yönetim Kurulu, Ukrayna'da devam eden savaş ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) aldığı kararlar sonrasında, Chungwon Choue başkanlığında tele konferans yoluyla olağanüstü olarak toplandı.

Toplantıya Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da katıldı.

WT Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve masum hayatlara yönelik saldırıları kınadı. Toplantıda, bu savaşın barışçıl bir şekilde son bulması umutları dile getirildi.

WT Yönetim Kurulu, IOC'nin tavsiyeleri doğrultusunda Rusya ve Belaruslu sporcu ile yetkililerin bir sonraki duyuruya kadar WT etkinliklerinde mücadele etmelerine izin verilmeyeceğine karar verdi.

WT Yönetim Kurulunca, sporcuları hükümetlerinin kontrolleri dışında aldığı kararlar nedeniyle cezalandırılmalarının adil olmadığı, tüm katılımcıların güvenliği ve yarışmaların bütünlüğünü korumak adına zor ama gerekli bir karar alındığı bildirildi.

Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti
Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

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Taekwondo, Ukrayna, Belarus, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti - Son Dakika


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