Wushu Semineri Yalova'da Gerçekleşti

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2025 yılı Antrenör ve Hakem vize ve Gelişim Semineri 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirildi. Hafta sonunda Yalova'da organize edilen Vize seminerine 410 Antrenör ve 240 Hakem olmak üzere toplamda 650 Antrenör ve Hakem katılım sağlandı.

Seminere katılan antrenörler ve hakemlerin her anlamda başarılı olması için ellerinden gelen bütün özveriyi desteği ve imkanı sağladıklarını belirten Türkiye Wushu Kung fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, "Bugün Federasyonumuz tarafından organize edilen seminerde siz kıymetli Antrenör ve hakemleriniz ile bir araya geldik. Hepimiz gayesi burada belli Wushu'da Ülkemizde olduğu gibi bu sporun yapıldığı ülkelerde de sporun sağlıklı yapılmasıdır. İnancımız tamdır ki,Türk Antrenörlerin ve Hakemlerin uluslar arası arenada görev almasını sağlamaktır" dedi.

Başkan Akyüz, "2025 yılını Wushu yılı ilan ettik, sporcularımız, antrenörlerimiz ve hakemlerimiz ile bu yıl federasyonumuz tarafından Dolu Dolu dönem geçirmek için kolları sıvadık. Bu bağlamda Federasyonumuzca elimizi taşın altına koyduk, eksik gedik olmadan şampiyonalarda ülkemizi her alanda temsil edeceğiz. Bu yıl da çok hareketli bir sezon bekliyoruz. Madalya sayısı açısından inşallah Türkiye'nin en başarılı federasyonu ve branşı olacağımızı söyleyebiliriz. 2025 yılı içerisinde uluslararası şampiyonalar var. Türkiye olarak 2025 yılı içerisinde yine hedefimiz, en fazla şampiyonluğu ve madalyayı kazanmak" açıklamasında bulundu. - ANKARA