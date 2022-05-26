Wushuda Avrupa ikincisi Zeynep Kaplan'ın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Wushuda Avrupa ikincisi Zeynep Kaplan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

26.05.2022 13:52
Wushuda Avrupa ikincisi Zeynep Kaplan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda "light sanda" branşı 14 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi olan İzmirli ortaokul öğrencisi Zeynep Kaplan, daha büyük başarılar için ter döküyor.

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda "light sanda" branşı 14 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi olan İzmirli ortaokul öğrencisi Zeynep Kaplan, daha büyük başarılar için ter döküyor.

Küçük yaşlarda başladığı sporda antrenörlerinin dikkatini çeken, bölge birincilikleri elde eden Seferihisar Ulamış Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep, Türkiye Wushu Şampiyonası'nda "light sanda" branşında şampiyon olunca milli takıma seçildi.

Bu kapsamda Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen ve 16 Mayıs'ta sona eren Avrupa Wushu Şampiyonası'na katılan Zeynep Kaplan, 14 yaş kategorisinde 48 kiloda ikinci olmayı başardı.

Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşayan Zeynep, Seferihisar'da antrenörü Emre Oluklupınar eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Zeynep Kaplan, AA muhabirine, Türkiye şampiyonu olmasının ardından gittiği uluslararası şampiyonadan da dereceyle dönmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Kendisine her anlamda destek olan ailesi ve antrenörüne teşekkür eden genç sporcu, "Milli sporcu olarak hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek." dedi.

"Daha gidilecek çok yolumuz var"

Antrenör Emre Oluklupınar da sporcusuyla gurur duyduğunu vurgulayarak, daha çok çalışarak nice başarılar kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

Zeynep'in Avrupa ikincisi olmasının hem spor kulübünde hem de öğrencisi olduğu Seferihisar Ulamış Ortaokulu için büyük bir onur olduğunu belirten Olukpınar, şunları kaydetti:

"Bu süreçte gece gündüz hem psikolojik hem zihinsel açıdan destek olmak için kızımızın yanında yer alan herkese teşekkür ederiz. Sıkı bir antrenman dönemi ile hazırlandık. Sonunda da güzel bir başarı elde ettik. Bu bizim için bir başlangıç, hedefimiz daha yüksek. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Bunun için çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Daha gidilecek çok yolumuz var."

Başarılı sporcunun annesi Aysun Kaplan ise kızının küçük yaşlardan itibaren sporla uğraştığını ama antrenörü Emre Oluklupınar'ın onu keşfettiğini belirterek bu süreçte okuldan da büyük destek gördüklerini aktardı.

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Kaynak: AA

Zeynep Kaplan, Bulgaristan, Milli, Wushu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushuda Avrupa ikincisi Zeynep Kaplan'ın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika


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