Xi, Beijing Kış Olimpiyatları Mirasının En İyi Şekilde Yönetilmesi ve Kullanılması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Xi, Beijing Kış Olimpiyatları Mirasının En İyi Şekilde Yönetilmesi ve Kullanılması Çağrısında Bulundu

08.04.2022 17:03
Xi, Beijing Kış Olimpiyatları Mirasının En İyi Şekilde Yönetilmesi ve Kullanılması Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'nın mirasının en iyi şekilde yönetilmesi ve kullanılması için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu çağrıyı başkent Beijing'de, Beijing […]

Xi, Beijing <a class='keyword-sd' href='/kis-olimpiyatlari/' title='Kış Olimpiyatları'>Kış Olimpiyatları</a> Mirasının En İyi Şekilde Yönetilmesi ve Kullanılması Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'nın mirasının en iyi şekilde yönetilmesi ve kullanılması için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, bu çağrıyı başkent Beijing'de, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'na olağanüstü katkı sağlayanları onurlandırmak için düzenlenen toplantıda dile getirdi.

Xi, iki etkinliğin spor tesislerinin yanı sıra bir kültür ve yetenek mirası bıraktığını söyledi. Xi ülkenin, kış sporlarını yaygınlaştırmaya ve geliştirmeye, kar ve buz sporları sektörünü teşvik etmeye ve kendi halkı için kış sporları etkinliklerini ve faaliyetlerini zenginleştirmeye devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çin'in insan haklarına saygı duymaya ve korumaya devam edeceğini kaydeden Xi, ülkesinin sosyal güvenlik sistemini ve engellilere yönelik bakım hizmetlerini iyileştireceğini ve engelli insanlara fayda sağlayan çok yönlü programların geliştirilmesini teşvik edeceğini söyledi.

Xi ayrıca, Olimpiyat ruhunu ileriye taşımak ve Olimpiyat Oyunlarının insanlık için barış ve kalkınmayı teşvik etmedeki önemli rolünü geliştirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Spor Xi, Beijing Kış Olimpiyatları Mirasının En İyi Şekilde Yönetilmesi ve Kullanılması Çağrısında Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Beijing Kış Olimpiyatları Mirasının En İyi Şekilde Yönetilmesi ve Kullanılması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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