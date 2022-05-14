YAB-PA Kadın Futbol Takımı Süper Lig'e tutunmak istiyor - Son Dakika

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son 4 sırada yer alarak play-out mücadelesi vermek zorunda kalan İlkadım Belediyesi YAB-PA Kadın Futbol Takımı, Altay'ı yenerek ligde kalmayı planlıyor.

Kulüp başkanı Ali Akyüz, Derebahçe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımlarının ilk defa bu yıl Süper Lig'de mücadele ettiğini söyledi.

Takımın büyük zorluklar yaşadığına işaret eden Akyüz, "Sezon ortasında maddi imkansızlıklar yüzünden oyuncularımız elimizden gitti, transfer yapamadık. Bu günlerimize Samsun'un çocukları ile geldik. Gönlümüz kamp yapmak isterdi ama o gücümüz de olmadığı için yapamadık. 15 Mayıs'ta Altay ile iki maç üzerinden elemeli oynayacağımız play-out maçlarının ilkini sahamızda yapacağız. Tüm hazırlıklarımızı ikinci maç için avantaj elde etmek için yaptık. İnşallah maçı kazanarak İzmir'e avantajlı skorla gideriz." dedi.

Akyüz, Süper Lig'e tutunmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süper Lig önümüzdeki sezon daha da zor olacak. 6 profesyonel takım daha katılacak ama önceliğimiz şehir adına mücadele etmek. Samsun adına güzel şeyler yapmak istiyoruz ama şehrin tüm dinamiklerinin de bize destek olmasını istiyoruz. Şehrin önde gelenleri ile futbolseverlerin takıma sahip çıkmasını bekliyoruz. Öncelikle Altay maçına taraflı tarafsız herkesi bekliyoruz. Oyuncularımıza verilecek destek, onları sahada daha da motive edecektir. Ligde kalırsak gelecek sezon için bu şehrin takımına, kızlarına sahip çıkılmasını istiyorum."

Öte yandan YAB-PA Kadın Futbol Takımı, yarın sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.