Yahyalıspor Galibiyete Devam Ediyor

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup maçında Yahyalıspor, deplasmanda Reyhanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlılar, son 3 maçından 9 puan çıkararak ilk yarıyı umutlu noktaladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, galibiyet zincirine bir halka daha ekledi. Son 2 maçını kazanmış bir takım olarak Reyhanlıspor ile karşılaşan yeşil beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Yahyalıspor; Hatay'da oynadığı Reyhanlıspor karşısında 3 puanı maçın ilk yarısında Mehmet Becerir'in attığı golle kazandı.

Osmaniye Bahçespor, Niğde Zengenspor'dan sonra Hatay Reyhanlıspor'u da yenen Yahyalıspor, son 3 maçında hanesine 9 puan yazdırdı. - KAYSERİ