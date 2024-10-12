HENTBOLDA EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Polonya'da KPR Gminy Kobierzyce takımına 36-27 mağlup olan Yalıkavak, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yalıkavak, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için karşılaşmayı 10 sayı farkla kazanmak zorunda.
Son Dakika › Spor › Yalıkavak'ın Rövanş Maçı - Son Dakika
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