Yalıkavak'ın Rövanş Maçı

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HENTBOLDA EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Polonya'da KPR Gminy Kobierzyce takımına 36-27 mağlup olan Yalıkavak, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yalıkavak, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için karşılaşmayı 10 sayı farkla kazanmak zorunda.