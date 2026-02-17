Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın - Son Dakika
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın

Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
17.02.2026 08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan Diyarbekirspor'un, son maçında sahasında Ağrıspor'a 5-1 yenilmesi dikkat çekti. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, kulüp ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, 3 şirket ile birlikte TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekir spor'a el konuldu. Operasyonun ardından kulübün son maçında sahadan 5-1'lik ağır yenilgiyle ayrılması kamuoyunda dikkat çekti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şirket ile Diyarbekirspor futbol kulübüne el konuldu.

Ayrıca 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konulurken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAHASINDA 5-1 DAĞILDI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, operasyon öncesindeki son maçında sahasında Ağrıspor'u konuk etti. Diyarbakır Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha'da oynanan mücadelede konuk ekip baştan sona üstün bir performans sergiledi.

Ağrıspor, etkili hücumlarla Diyarbekirspor savunmasını zorlayarak karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü Muhammed Eren kaydetti.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Bu sonuçla Ağrıspor puanını 26'ya yükselterek rakibini geride bıraktı. Diyarbekirspor ise 25 puanda kaldı ve play-off hattından uzaklaştı. Operasyonun ardından gelen bu farklı mağlubiyet, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

