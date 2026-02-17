İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, 3 şirket ile birlikte TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekir spor'a el konuldu. Operasyonun ardından kulübün son maçında sahadan 5-1'lik ağır yenilgiyle ayrılması kamuoyunda dikkat çekti.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şirket ile Diyarbekirspor futbol kulübüne el konuldu.
Ayrıca 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konulurken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, operasyon öncesindeki son maçında sahasında Ağrıspor'u konuk etti. Diyarbakır Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha'da oynanan mücadelede konuk ekip baştan sona üstün bir performans sergiledi.
Ağrıspor, etkili hücumlarla Diyarbekirspor savunmasını zorlayarak karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü Muhammed Eren kaydetti.
Bu sonuçla Ağrıspor puanını 26'ya yükselterek rakibini geride bıraktı. Diyarbekirspor ise 25 puanda kaldı ve play-off hattından uzaklaştı. Operasyonun ardından gelen bu farklı mağlubiyet, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?