Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadelenin 30. dakikasında sakatlanan ve ağlayarak kenara gelen Pelkas'ın da son durumu belli oldu.
Fenerbahçe'den Pelkas'ın son durumu için yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi. Yunan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu - Son Dakika