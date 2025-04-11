Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya elde eden Yasemin Adar Yiğit, mindere veda etti.

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın Bratislava kentinde devam ediyor. Şampiyonada 79 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Gümüş madalya kazanan milli güreşçi, mücadelenin ardından ayakkabılarını minderde çıkararak aktif güreş kariyerini noktaladı. 33 yaşında güreşe veda eden Yasemin Adar Yiğit, 7 Avrupa, 2 dünya ve 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat üçüncülüğünü de kariyerine sığdırdı.

2016 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan başarılı sporcu, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk güreşine hizmetleri için Yasemin Adar Yiğit'e teşekkür etti. - İSTANBUL