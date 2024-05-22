Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme uzattı

Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme uzattı

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, Yasemin Adar Yiğit'in başarılarıyla gurur duyduklarını ve Paris Olimpiyatları'nda kulübü ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirtti.

22.05.2024 15:47
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Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile olan sözleşmesini uzattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor; 2 kez Dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu olan ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde atılan imzaların ardından açıklama yapan Yasemin Adar Yiğit "2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi ve memleketim Balıkesir'i temsil edeceğimden dolayı çok gururluyum. Desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübüne ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz ise "Bugüne kadar başarılarıyla göğsümüzü kabartan Yasemin Adar Yiğit ile yeniden anlaşmaya varmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paris Olimpiyatları'nda kulübümüzü ve Balıkesir'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Gönlümüz Yasemin'le olacak. Birlikte nice zaferler kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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