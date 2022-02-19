Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların milli futbolcusu Kenan Karaman'ın "Yavaş yavaş alışıyorum. İnşallah gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini taraftar hoş karşılamadı.
Kenan Karaman yaptığı açıklamada, "Bir alışma dönemim oldu. İlk 6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.
Bu ifadeleri sosyal medyada eleştiren Beşiktaş taraftarı ironik bir şekilde "Acele etme daha sözleşmenin bitmesine" var dedi.
Son Dakika › Spor › 'Yavaş yavaş alışıyorum' diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var - Son Dakika Spor