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"Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var - Son Dakika

"Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var

19.02.2022 23:31
"Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var

Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle biten maçın ardından konuşan Kenan Karaman'ın sözleri tepki çekti. Karaman, "Yavaş yavaş alışıyorum. İnşallah gerçek performansımı göstereceğim" dedi. Taraftarlar tepki göstererek, "Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların milli futbolcusu Kenan Karaman'ın "Yavaş yavaş alışıyorum. İnşallah gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini taraftar hoş karşılamadı.

"YAVAŞ YAVAŞ KENDİMİ BULUYORUM"

Kenan Karaman yaptığı açıklamada, "Bir alışma dönemim oldu. İlk 6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu ifadeleri sosyal medyada eleştiren Beşiktaş taraftarı ironik bir şekilde "Acele etme daha sözleşmenin bitmesine" var dedi.

Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın sözleri taraftara pes dedirtti: Acele etme
Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın sözleri taraftara pes dedirtti: Acele etme
Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın sözleri taraftara pes dedirtti: Acele etme
Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın sözleri taraftara pes dedirtti: Acele etme
Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın sözleri taraftara pes dedirtti: Acele etme
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'Yavaş yavaş alışıyorum' diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var Serkan Özbalta: Dik durmak durumundayız Serkan Özbalta: Dik durmak durumundayız Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi

Spor Toto Süper Lig, Kenan Karaman, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Yavaş yavaş alışıyorum' diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var - Son Dakika
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