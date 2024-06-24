Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı - Son Dakika
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Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı

Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella'nın Arda'nın elinden yeleği aldığı ve Arda'yı takımdan ayırdığı görülmüştü. TFF'nin yaptığı açıklama sonrası Arda Güler'den ilk hamle geldi. Arda, TFF'nin yaptığı paylaşımı kendi profilinde yayınlayarak, Montella ile aralarında herhangi bir kriz olmadığını ifade etti.

24.06.2024 08:35
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrası Arda Güler'den de ilk hamle geldi.

TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.

ARDA'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, TFF'nin yaptığı paylaşımı kendi profilinde yayınlayarak, ortada herhangi bir kriz olmadığını ifade etti.

Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı - Son Dakika
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