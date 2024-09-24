Yelkende Gümüş Madalya

Spor

Yelkende Optimist Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen 2024 Barcelona Takım Yarışları'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barcelona'da gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye adına Mehmet Erkut Budak, Derin Değişen, Zeynep Özer ve Cengiz Eren Güvenç'ten oluşan milli takım mücadele etti.

Elemelerde 17/15 galibiyet elde eden milli sporcular, final yarışlarının yetersiz rüzgar koşulları nedeniyle gerçekleştirilememesinden dolayı organizasyonu 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.