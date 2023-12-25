Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi\'yi de radara aldı

süleyman hakan gökşen:

siz nasıl bir kulüpsünüz yaaa...??? hocasız kaldınız, Rıza Çalımbay para istemeden, takım başsız kalmasın diye geldi, siz ne yaptınız? yeni yönetim gelince ayrılmak istedi, siz 27 Aralık tarihine kadar sözleşme yaptınız, sonra işine son verdiniz ? ne yaptı hoca ? sizi şampiyonluktan mı etti ?