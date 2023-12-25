 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Filippo Inzaghi'yi de adaylar listesine ekledi. Şu anda Salernitana'yı çalıştıran Inzaghi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

25.12.2023 - 12:36,  Güncelleme: 12:43
Abone Ol

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası takımın başına kimi getireceği merak konusu olan Beşiktaş'ta Filippo Inzaghi ihtimali belirdi. Siyah-beyazlıların, Ola Gunnar Solskjaer başta olmak üzere birden fazla isimle görüştüğü biliniyor.

YENİ ADAY INZAGHI

beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaş'ın bir İtalyan teknik adamı daha gündemine aldığı öne sürüldü. Fabio Cannavaro'yu listesinde tutan Kara Kartal, Filippo Inzaghi'yi de adayları arasına ekledi.

Yeni antrenör kim olacak? Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de listeye ekledi

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor. Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.

Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi\'yi de radara aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: siz nasıl bir kulüpsünüz yaaa...??? hocasız kaldınız, Rıza Çalımbay para istemeden, takım başsız kalmasın diye geldi, siz ne yaptınız? yeni yönetim gelince ayrılmak istedi, siz 27 Aralık tarihine kadar sözleşme yaptınız, sonra işine son verdiniz ? ne yaptı hoca ? sizi şampiyonluktan mı etti ? Yanıtla 7 3

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı - Son Dakika


13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

Son Dakika
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement