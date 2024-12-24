Yeni Güreş Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Güreş Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı

Yeni Güreş Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu yeni yönetim kurulu, hedef ve projeleri belirlemek için toplandı.

24.12.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlığında yapıldı.

Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi. Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapılarak sorumluluklar netleştirildi. Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Başkan: Taha Akgül

Başkanvekili: Mesut Özarslan

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Hüseyin Kaya

Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan: Abdullah Şanlı

Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu

Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin

Finans ve Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan: Arslan Narin

Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan: İsmail Yağbat

Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Şems Sezal

Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan: İhsan Gürol Güzey

Asbaşkan: Ahmet Yıldırım - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Güreş Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:50:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Güreş Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.