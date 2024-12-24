Yeni Güreş Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlığında yapıldı.

Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi. Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da yapılarak sorumluluklar netleştirildi. Yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Başkan: Taha Akgül

Başkanvekili: Mesut Özarslan

İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Hüseyin Kaya

Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan: Abdullah Şanlı

Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu

Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin

Finans ve Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan: Arslan Narin

Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan: İsmail Yağbat

Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Şems Sezal

Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan: İhsan Gürol Güzey

Asbaşkan: Ahmet Yıldırım - İSTANBUL