Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

13.04.2022 18:45
Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı olan, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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