Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.04.2022 19:21
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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