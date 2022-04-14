Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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