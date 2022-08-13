Nazilli'de Öcal takımına güveniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de Öcal takımına güveniyor

13.08.2022 12:15
Nazilli'de Öcal takımına güveniyor

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Eşin Group Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Taner Öcal değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Eşin Group Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Taner Öcal değerlendirmelerde bulundu. İkinci kamp dönemine girdiklerini belirten Öcal, "İlk etabı 20 gün boyunca tesislerimizde yaptık. Günde çift idmanla dayanıklık anlamında çalıştık. Takım olgusunu oluşturmak anlamında 4 hazırlık maçı yaptık. Altyapıdan çıkan genrçlerimize şans verdik, bu bizim için iyi oldu" dedi.

İkinci kamp döneminin başladığını belirten deneyimli teknik adam, "Birinci dönemde takım olma olgusunu hızla gerçekleştirdik. Futbolcularımızın karakterli olmaları, işlerine sahip çıkmaları bizim işimizi kolaylaştırdı. İkinci kamp döneminde yavaş yavaş maçlara hazırlanacağız. Takımımızın ritmini sağlamak ve oynayacak oyuncuları iyi hazırlamak en büyük hedefimiz. Bu bağlamda 14 Ağustos'ta Karşıyaka, 16 Ağustos'ta ise Uşakspor'la hazırlık maçlarımız var. On biri belirlemeye yönelik çalışmalarımız var. Taktiksel ve duran top çalışmalarına önem veriyoruz. Güç anlamında takım çok iyi duruma geldi. Bundan sonra da iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de Öcal takımına güveniyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Öcal takımına güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement