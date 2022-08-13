Nazilli'de Öcal takımına güveniyor

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Eşin Group Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Taner Öcal değerlendirmelerde bulundu. İkinci kamp dönemine girdiklerini belirten Öcal, "İlk etabı 20 gün boyunca tesislerimizde yaptık. Günde çift idmanla dayanıklık anlamında çalıştık. Takım olgusunu oluşturmak anlamında 4 hazırlık maçı yaptık. Altyapıdan çıkan genrçlerimize şans verdik, bu bizim için iyi oldu" dedi.

İkinci kamp döneminin başladığını belirten deneyimli teknik adam, "Birinci dönemde takım olma olgusunu hızla gerçekleştirdik. Futbolcularımızın karakterli olmaları, işlerine sahip çıkmaları bizim işimizi kolaylaştırdı. İkinci kamp döneminde yavaş yavaş maçlara hazırlanacağız. Takımımızın ritmini sağlamak ve oynayacak oyuncuları iyi hazırlamak en büyük hedefimiz. Bu bağlamda 14 Ağustos'ta Karşıyaka, 16 Ağustos'ta ise Uşakspor'la hazırlık maçlarımız var. On biri belirlemeye yönelik çalışmalarımız var. Taktiksel ve duran top çalışmalarına önem veriyoruz. Güç anlamında takım çok iyi duruma geldi. Bundan sonra da iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.