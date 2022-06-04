Yıldırım spora doyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım spora doyacak

04.06.2022 12:35
Yıldırım spora doyacak

Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyespor'un, Yaz Spor Okulu kayıtları 13 Haziran'da başlıyor.

Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediye spor'un, Yaz Spor Okulu kayıtları 13 Haziran'da başlıyor.

Amatör takım ve bireysel spor branşlarına önem gösteren Yıldırım Belediyespor, ilçede mümkün olduğunca fazla çocuk ve gence spor yaptırmak, hem altyapısına hem de Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak için düzenlediği yaz spor okulları 20 Haziran'da başlıyor. 4 dönem gerçekleşecek yaz spor okullarında çocuklara ve gençlere 16 branşta temel spor eğitimleri verilecek. Çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, mini cimnastik, tekvando, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı bulacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hedeflerinin 4 dönemde 30 bin gence spor yaptırmak olduğunu söyledi. Yıldırım Belediyespor'un spor okulları sayesinde iyi bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, bunun meyvelerini de kupa ve madalyalarla almaya başladıklarını belirtti. Gençlerin spor yapmasının kendileri için en güzel madalya olduğuna işaret eden Yılmaz. "Biz, gençlerimizin fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atacağını biliyoruz. Yıldırım Belediyespor bünyesinde spor yapan gençlerimiz ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyorlar, ilçemize, kentimize ve ülkemize önemli kupalar, madalyalar kazandırıyorlar" dedi. - BURSA

Yıldırım spora doyacak
Yıldırım spora doyacak
Yıldırım spora doyacak
Yıldırım spora doyacak
YORUMLAR
500
Kızını taciz eden adama hesap sormaya giden anne, kendisi de tacize uğradı: Göğsümü ellemeye başladı Kızını taciz eden adama hesap sormaya giden anne, kendisi de tacize uğradı: Göğsümü ellemeye başladı 33 ülkeden 300 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü 33 ülkeden 300 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü
Kaynak: İHA

Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldırım spora doyacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 12:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım spora doyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement