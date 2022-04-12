Yıldız adayı buz patenci, 16 yaşında emekliye ayrıldı - Son Dakika
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Yıldız adayı buz patenci, 16 yaşında emekliye ayrıldı

12.04.2022 12:51
Yıldız adayı buz patenci, 16 yaşında emekliye ayrıldı

Artistik buz pateninde gelecek neslin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki ABD'li sporcu Alysa Liu, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Artistik buz pateninde gelecek neslin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki ABD'li sporcu Alysa Liu, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emekliye ayrıldığını açıklayan Liu, "Bu sporda hedeflediği tüm başarılara ulaşması ve kariyerini eğitime yönlendirmek istemesi" gerekçeleriyle bu yönde bir karar aldığını vurguladı.

Büyükler kategorisinde iki ABD şampiyonluğu bulunan Liu, bu turnuvalarda ilk altın madalyasına henüz 13 yaşındayken ulaşmış ve ülkesinin buz pateni tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu.

ABD'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda temsil eden Alysa Liu, Fransa'da bu yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı. Liu, madalya töreninin ardından yaptığı konuşmada, bu spora olan motivasyonunu kaybettiğini ve geri kazanmakta büyük zorluk yaşadığını söylemişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sosyal paylaşım sitesi, Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yıldız adayı buz patenci, 16 yaşında emekliye ayrıldı - Son Dakika


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