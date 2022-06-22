Yıldız halterciye özel karşılama

- Meksika'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda bir gümüş ve bronz madalya kazanan Nazillili sporcu Burcu İldem Gerçekden, yurda dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Meksika'nın Leon kentinde 39 ülkeden 205 sporcunun katıldığı şampiyonada koparmada 91 kilogramlık kaldırışıyla gümüş madalya, silkmede 103, toplamda da 194 kilogramlık derecesiyle bronz madalya kazanıp göğsümüzü kabartan 16 yaşındaki sporcu Aydın'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Milli sporcu Burcu İldem Gerçekden, "2 ay boyunca zorluklar yaşadım, sakatlıklarım oldu. Tedavi süreci yaşadım. Şampiyonaya son 1 hafta kala yine omzumdan sakatlandım ancak tedavilerin ardından yetiştim şampiyonaya ve derecemi yaptım. Şampiyonada ilk çıktığımda heyecanlıydım ama heyecanımı yendim ve yarışmaya devam ettim. Şampiyonada kendi derecemi yapabilmiş olsaydım birinci olacaktım ancak sakatlığım nedeniyle çok iyi performans çıkaramadım ama ona rağmen ikinci ve üçüncü oldum. Hedefim ise 2024 Olimpiyatları'na gidebilmek ve ülkeme madalyalar kazandırabilmek bunun içinde çalışacağım" dedi.

- Aydın