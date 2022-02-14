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Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi

14.02.2022 15:17
Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Su Damlası, kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy ortaokulu birinci oldu.

Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Su Damlası, kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Yıldız Erkekler-Kızlar Masa Tenisi il birinciliği 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Su Damlası Orta Okulu birinci, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu ikinci, Akşemsettin Orta Okulu üçüncü, Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu dördüncü olurken kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy birinci, Cumayeri Orta Okulu ikinci, Akçakoca Atatürk Orta Okulu üçüncü ve Zahidül Kevseri Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE

Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi
Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi

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Mehmet Akif Ersoy, gençlik, Okul, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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