Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ekrem Kan, Oğuz Terzi
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 74 Eslem Öztürk), Ethemi (Dk. 90+6 Kağan Miray Bağış), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 77 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk, Cihan Kahraman, Tomane (Dk. 90+4 Ali Kılıç), Savicevic, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın, Fofana (Dk. 87 Polat Yaldır)
Goller: Dk. 73 Ethemi, Dk. 90+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 82 Fofana (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Savicevic (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 62 Cihan Kahraman, Dk. 90+2 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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