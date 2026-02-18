Yiming Su, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler slopestyle kategorisinde Çinli Yiming Su, altın madalya elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 12. gününde snowboard erkekler slopestyle yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Yiming Su, ilk hakkındaki 82,41 puanla altın madalyaya ulaştı. Çinli kayakçı, Milano-Cortina 2026'da ikinci, kariyerindeki 4. olimpiyat madalyasını kazandı.
Bu kategoride Japon Taiga Hasegawa, 82,13 puanla gümüş, ABD'li Jake Canter ise 79,36 puanla bronz madalya aldı.
