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Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi

23.01.2022 16:40
Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de toplam 13 maç ertelendi.

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de toplam 13 maç ertelendi.

Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına alırken, bundan futbol müsabakaları da etkilendi. Bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de birçok müsabaka kar engeline takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), söz konusu liglerdeki toplam 13 mücadeleyi olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de ertelenen maçlar şöyle:

Boluspor - Tuzlaspor

Somaspor - Adıyaman Futbol Kulübü

Silahtaroğlu Van Spor FK - Afjet Afyonspor

Sancaktepe Futbol Kulübü - Karaman Belediyespor

Kahta 02 Spor - Osmaniye Futbol Kulübü

Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor

Hendekspor - Bergama Belediyespor

Erbaaspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK

68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor FK

Darıca Gençlerbirliği - Çarşambaspor

Kardemir Karabükspor - Çankaya FK

Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Büyükçekmece Tepecikspor - İSTANBUL

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Futbol Federasyonu, Spor Toto, Futbol, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi - Son Dakika
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