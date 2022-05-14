Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0 - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0

14.05.2022 16:25
Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0

STAT: Kayserispor Kadir Has TesisleriHAKEMLER: Hakan Çam, Murat Ahi, Muhammed Emin ÇolakYUKATEL KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - İzzet Kamberlioğlu, Enes Koçoğlu, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Mehmet Eray Özbek, A.

STAT: Kayserispor Kadir Has Tesisleri

HAKEMLER: Hakan Çam, Murat Ahi, Muhammed Emin ÇolakYUKATEL KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - İzzet Kamberlioğlu, Enes Koçoğlu, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Mehmet Eray Özbek, A.Kağan Malatyalı, Kürşat Babamğlu, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Berkan AslanÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR U19: Yusuf Arslanargun - Mehmet Emin Taştan, Eray Şişman, Dağıstan Keser, Kadircan Karabakan, Furkan Söyler, Mehmet Güneş (Dk.65 Burak Kaplan), Metehan Ünal, Ercan Ökten (Dk.71 Muhammet Emir), Halil İbrahim Atçı, Talha BuluşGOLLER: Dk.28 ve Dk. 73 Ethem Balcı, Dk.42 Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19)U19 Süper Ligi 34'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup etti.

- Kayseri
Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0
Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0
Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0
Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0
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Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Kayserispor-Malatyaspor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

Mehmet Eray Özbek, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Emin Çolak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor U19 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor U19: 3-0 - Son Dakika
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