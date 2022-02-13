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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71 - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71

13.02.2022 17:31
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx), Ali Köseoğlu (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 21 (xxx), Yiğitcan (xx), Lomazs 3 (xx), Hakan 16 (xxx), Sestina 8 (xx), Emircan 8 (xxx), Serkan (xx), Altan (xx), German 20 (xxx), Thomas...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Kaan Büyükçil (xx), Ali Köseoğlu (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell 21 (xxx), Yiğitcan (xx), Lomazs 3 (xx), Hakan 16 (xxx), Sestina 8 (xx), Emircan 8 (xxx), Serkan (xx), Altan (xx), German 20 (xxx), Thomas (xx)BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 7 (xx), Ercan 7 (xx), Egehan 15 (xxx), Reaves 1 (x), Kenan 16 (xxx), Jefferson 9 (xx), Furkan 16 (xx)1'İNCİ PERİYOT: 17-14İLK YARI: 37-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş Icrypex'le karşı karşıya gelen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket mücadeleyi 76-71 kazandı. Ev sahibi ekip maçın ilk çeyreğini 17-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü bırakmayan Merkezefendi, soyunma odasına 37-33 galip girdi. Üçüncü çeyrek ise başa baş mücadeleye sahne olurken, Merkezefendi'nin 55-54 üstünlüğü ile sonuçlandı. Son periyotta etkili olan Denizli ekibi salondan galibiyetle ayrıldı.


- Denizli
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Kaan Büyükçil, Merkezefendi, Mehmet Şahin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Icrypex: 76-71 - Son Dakika
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