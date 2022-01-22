Üye Girişi
ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

22.01.2022 17:36
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Tolga EdisYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 21, Upson 9, Emircan Koşut 2, Lucas 9, Serkan Menteşe, Lomazs 7, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3, Sestina 11Gaziantep Basketbol: Robinson 6, Peterson 20, İsmail...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 21, Upson 9, Emircan Koşut 2, Lucas 9, Serkan Menteşe, Lomazs 7, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3, Sestina 11

Gaziantep Basketbol: Robinson 6, Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 2, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Gulley 13, Dusan Cantekin, Kaba 21, Doyle 13

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-37

3. Periyot: 50-62

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-64 yendi.

YORUMLAR
500

Mehmet Keseratar, Merkezefendi, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi         
17:44
Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu         
17:33
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
17:33 Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor
17:32 Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu
17:23 Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından katledildi!
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement