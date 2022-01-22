Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Tolga Edis
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 21, Upson 9, Emircan Koşut 2, Lucas 9, Serkan Menteşe, Lomazs 7, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3, Sestina 11
Gaziantep Basketbol: Robinson 6, Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 2, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Gulley 13, Dusan Cantekin, Kaba 21, Doyle 13
1. Periyot: 19-22
Devre: 35-37
3. Periyot: 50-62
ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-64 yendi.
Kaynak: AA
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