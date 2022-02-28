Yunanistan: 67-76 - Son Dakika
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Yunanistan: 67-76

28.02.2022 21:47
Yunanistan: 67-76

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)TÜRKİYE: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Sadık Emir...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

TÜRKİYE: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Sadık Emir Kabaca 2YUNANİSTAN: Moraitis 10, Larentzakis, Papanikolaou 8, Agravanis 22, Papagiannis 21, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Mouratos, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas1'İNCİ PERİYOT: 15-17İLK YARI: 33-363'ÜNCÜ PERİYOT: 46-62

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5'iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5'iyle başladı.Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydedikleri 8'er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis'in etkili pota altı oyunu ve Sloukas'ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0'lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2'ye indirdi: 60-62. Maçın kalan bölümünde Yunanistan'ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67'lik mağlubiyetle ayrıldı.BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.


- İstanbul
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Melih Mahmutoğlu, Oğuz Savaş, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yunanistan: 67-76 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan: 67-76 - Son Dakika
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