Yunus Akgün'den Galatasaray taraftarını 120 Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye golleriyle damga vuran Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü aldı.
Galatasaray'a yeniden geri döneceğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Montella hocam geldiği zaman eksiklerimi söyledi. Ben Galatasaray'da büyüdüm, Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kendimi geliştirip Galatasaray'a geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
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