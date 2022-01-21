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Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü - Son Dakika

Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü

21.01.2022 10:02
Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Fethiye'de düzenlenen Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakalarında fırtına gibi esti.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Fethiye'de düzenlenen Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakalarında fırtına gibi esti.

Okul Sporları Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakaları, 18 - 20 Ocak tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor judocuları, 4 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya elde ederek gururumuz oldu. Madalyalara bir yenisini daha ekleyen sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, tüm ekibe Kırıkkale'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Yunusemre Belediyespor judocularının aldıkları dereceler şöyle: "Erkekler: 55 kg Bedray Kaplan 1., 60 kg İbrahim Aslan 3., 66 kg Emin Taha Kırmızı 2., Alp Çalışkan 3., 81 kg Enes Pınar 1., Cuma Çiçek 2., Abdullah İnci 3., 90 kg Hakkı Ulas 3., +90 kg M. Alp Seçilmiş 2. Kızlar: 52 kg Ceyda Aydın 2., 57 kg Sezin Recepçe 1., 70 kg Sümeyye Kaya 1., +70 kg Irmak Güçtekin 3." - MANİSA

Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü
Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü
Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü

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Fırtına, Fethiye, Muğla, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü - Son Dakika
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